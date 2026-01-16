Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort
Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort jeudi 19 février 2026.
Visite l’hôtel de la Marine
Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime
Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 15:00:00
fin : 2026-02-19 16:30:00
Date(s) :
2026-02-19 2026-03-12
Visite de l’Hôtel de la Marine, construit en 1671 pour accueillir Louis XIV.
Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr
English : Visit marine hotel
Visit the Hôtel de la Marine, built in 1671 to welcome Louis XIV.
