Visite l’hôtel de la Marine Hôtel de la Marine Rochefort

Visite l’hôtel de la Marine

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 5.5 – 5.5 – 5.5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-19 15:00:00

fin : 2026-02-19 16:30:00

Date(s) :

2026-02-19 2026-03-12

Visite de l’Hôtel de la Marine, construit en 1671 pour accueillir Louis XIV.

.

Hôtel de la Marine 2 rue Toufaire Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 91 60 hebre@ville-rochefort.fr

English : Visit marine hotel

Visit the Hôtel de la Marine, built in 1671 to welcome Louis XIV.

