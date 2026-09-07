Visite libre : admirez la vue depuis le clocher de la cathédrale, Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais, Lectoure

Informations pratiques

Visite libre : admirez la vue depuis le clocher de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais Gers

Gratuit. Sans réservation. Bonne condition physique nécessaire. Priorité donnée aux 12 premières personnes arrivées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

⛪ Ascension du clocher de la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais

Montez au sommet du clocher-donjon de la cathédrale et profitez d’une vue imprenable sur le Gers !

Construite au XIIᵉ siècle avec l’ambition d’être couverte de coupoles, la cathédrale conserve encore ses piliers d’origine. Elle a été reconstruite après le siège de 1473, puis à nouveau après les guerres de Religion au milieu du XVIᵉ siècle, jusqu’au XVIIIᵉ siècle.

Son clocher-donjon, érigé à la fin du XVᵉ siècle, a perdu sa flèche en 1782, mais reste l’un des symboles de Lectoure. Transformée en église paroissiale en 1800, elle a été classée Monument historique le 31 octobre 1912.

Une ascension qui allie histoire, patrimoine et panorama exceptionnel.

Cathédrale Saint-Gervais-Saint-Protais 7 rue Nationale, 32700 Lectoure, France Lectoure 32700 Gers Occitanie 05 62 68 01 98 Les dispositions générales de l’édifice dénotent deux périodes de construction. La nef se compose de deux grandes travées carrées, hautes de 25 mètres. Chaque travée se subdivise pour donner, entre les contreforts, deux chapelles surmontées de tribunes. Le chœur et le sanctuaire, construits du XVe au XVIIe siècle, présentent une disposition différente de celle de la nef. Une partie centrale, haute, sur colonnes isolées est pourtournée par un déambulatoire flanqué de neuf chapelles. L’abside est semi-octogonale. Les vues extérieures de l’abside révèlent le commencement d’exécution de dispositions (XVIe siècle) qui, accomplies, auraient modifié l’aspect de l’édifice. Chapiteaux Renaissance. L’église fut autrefois cathédrale. Un cloître était adossé à la façade sud.

⛪ Ascension du clocher de la cathédrale Saint-Gervais Saint-Protais

© Ville de Lectoure