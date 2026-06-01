Visite libre, Aguadestrellas, Saint-Gervais-sur-Mare

Visite libre 5 – 7 juin Aguadestrellas Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T12:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre du jardin.

Prévoir des chaussures adaptées : les talons et les chaussures glissantes sont déconseillés.

Les enfants doivent être accompagnés et rester sous la responsabilité de leurs parents.

En raison de la configuration du terrain, la visite n’est pas adaptée aux personnes rencontrant des difficultés de déplacement.

Aguadestrellas Hameau des Nières, 1 route des Salles, 134610 Saint-Gervais-sur-Mare Saint-Gervais-sur-Mare 34610 Hérault Occitanie 06 19 31 01 75 http://lumière.7.source.jimdo.com Nous avons transformé cette ancienne châtaigneraie, à l’abandon depuis plus de 50 ans, en un jardin-forêt atypique. Nos créations rythment la visite, où plantes cultivées et plantes sauvages se côtoient avec bonheur.

En raison de la typologie du terrain, la visite ne convient pas aux personnes en situation de handicap moteur. Petit parking a proximité.

Visite libre du jardin.

©DR