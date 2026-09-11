Visite libre : Andaye, la cité des mémoires, La Cité des mémoires, Hendaye

Informations pratiques

Visite libre : Andaye, la cité des mémoires 19 et 20 septembre La Cité des mémoires Pyrénées-Atlantiques

Tarif préférentiel.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Andaye, Oroitzapenen Hiria – La Cité des Mémoires est un lieu de visite ouvert depuis juillet 2024.

Il invite le public à découvrir l’histoire d’Hendaye, et plus largement du Pays Basque, de manière ludique et interactive.

9 pièces vous embarquent de la sorcellerie au XVIème siècle, en passant par l’architecture néo-basque, la contrebande, les grands conflits du XXème siècle, la gastronomie et, bien entendu, la frontière et la douane.

Les collections proposées offrent des copies d’œuvre majeures, notamment de Goya, Velazquez ou Rubens, ou provenant de Versailles, du Grand Palais à Paris, de musées madrilène ou londonien… Chaque artefact raconte une histoire fascinante et vous plonge au cœur de notre riche patrimoine.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Andaye, La Cité des Mémoires vous ouvre ses portes pour une occasion spéciale. Venez explorer nos galeries et découvrir les trésors cachés de notre histoire.

Les Journées Européennes du Patrimoine promettent une expérience enrichissante pour tous les visiteurs, des plus jeunes aux plus âgés, des amateurs d’histoire aux passionnés d’art.

Venez célébrer avec nous la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine commun lors de ces journées exceptionnelles !

La Cité des mémoires 26 rue de l’église 64700 Hendaye Hendaye 64700 Centre-Ville Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33559068190 Andaye, Oroitzapenen Hiria – La Cité des Mémoires est un lieu de visite ouvert depuis juillet 2024.

Il invite le public à découvrir l’histoire d’Hendaye, et plus largement du Pays Basque, de manière ludique et interactive.

9 pièces vous embarquent de la sorcellerie au XVIème siècle, en passant par l’architecture néo-basque, la contrebande, les grands conflits du XXème siècle, la gastronomie et, bien entendu, la frontière et la douane.

Les collections proposées offrent des copies d’œuvre majeures, notamment de Goya, Velazquez ou Rubens, ou provenant de Versailles, du Grand Palais à Paris, de musées madrilène ou londonien… Chaque artefact raconte une histoire fascinante et vous plonge au cœur de notre riche patrimoine.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, Andaye, La Cité des Mémoires vous ouvre ses portes pour une occasion spéciale. Venez explorer nos galeries et découvrir les trésors cachés de notre histoire.

Les Journées Européennes du Patrimoine promettent une expérience enrichissante pour tous les visiteurs, des plus jeunes aux plus âgés, des amateurs d’histoire aux passionnés d’art.

Venez célébrer avec nous la préservation et la mise en valeur de notre patrimoine commun lors de ces journées exceptionnelles !

Andaye, Oroitzapenen Hiria – La Cité des Mémoires est un lieu de visite ouvert depuis juillet 2024.

©HENDAYE TOURISME