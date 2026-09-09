UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Arles

Visite libre au Musée Réattu, Musée Réattu, Arles

samedi 19 septembre 2026 · Musée Réattu · Arles

Visite libre au Musée Réattu, Musée Réattu, Arles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Musée Réattu
Adresse
10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France
Ville
13200 Arles
Département
Bouches-du-Rhône

Visite libre au Musée Réattu 19 et 20 septembre Musée Réattu Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du musée Réattu
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h
Entrez dans ce monument devenu musée et parcourez sa riche collection, de Réattu à Picasso, de la sculpture à l’art sonore. Profitez-en pour découvrir aussi l’exposition temporaire « Christian Lacroix. Dessins, gribouillages et graffitis ».
Tout public, sans réservation.

Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Réattu propose quatre rendez-vous autour du patrimoine et de la photographie.

©

À voir aussi à Arles (Bouches-du-Rhône)