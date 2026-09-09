Visite libre au Musée Réattu, Musée Réattu, Arles
samedi 19 septembre 2026 · Musée Réattu · Arles
Informations pratiques
Visite libre au Musée Réattu 19 et 20 septembre Musée Réattu Bouches-du-Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre du musée Réattu
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 10h à 18h
Entrez dans ce monument devenu musée et parcourez sa riche collection, de Réattu à Picasso, de la sculpture à l’art sonore. Profitez-en pour découvrir aussi l’exposition temporaire « Christian Lacroix. Dessins, gribouillages et graffitis ».
Tout public, sans réservation.
Musée Réattu 10 rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490493758 http://www.museereattu.arles.fr Gare desservie Aéroport (Nimes Camargues 20Km)
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, le musée Réattu propose quatre rendez-vous autour du patrimoine et de la photographie.
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