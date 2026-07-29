Le corset | Avant-première en présence de la directrice artistique Croisière Arles

Informations pratiques

Arles

Le corset | Avant-première en présence de la directrice artistique

Mardi 25 août 2026 Horaires de représentation de 21h30 à 0h. Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25

fin : 2026-08-25

Date(s) :

2026-08-25

Rencontre avec Cécile Guillard, directrice artistique.

Séance précédée du court-métrage Le stagiaire de l’école MoPA.

Séance en plein air à Croisière (63 bd Émile Combes).

De Louis Clichy

Animation à partir de 9 ans



Synopsis

Dans une ferme au cœur de la Beauce, Christophe, 11 ans, règle ses pas sur ceux de son père. Mais à l’école, à la maison, sur le tracteur, Christophe penche… et tombe. Il est obligé de porter un corset pour filer droit. Tandis que la ferme traverse des moments difficiles, Christophe grandit comme il peut. Il découvre la musique et fait la rencontre de Clara, avec qui tout semble devenir possible.



Un Certain Regard Prix spécial du Jury | Festival de Cannes 2026

Prix du Jury et Prix du Public | Festival d’Annecy 2026 .

Croisière 65 boulevard Emile Combes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 99 53 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet artistic director Cécile Guillard.

Screening preceded by the short film *Le stagiaire* from the MoPA school.

Open-air screening at Croisière (63 Bd Émile Combes).

L’événement Le corset | Avant-première en présence de la directrice artistique Arles a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme d’Arles