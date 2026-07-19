Visite libre – Château de Fougères, Château de Fougères, Fougères

Informations pratiques

Visite libre – Château de Fougères 19 et 20 septembre Château de Fougères Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Parcourez 1000 ans d’histoire !

Vous pouvez profiter des trois enceintes du château et de 400m de chemins de ronde. La forteresse s’étale sur presque 2 hectares !

Château de Fougères Place Pierre Symon, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne 0299997959 https://chateau-fougeres.com https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090557;https://chateau-fougeres.com/le-chateau/histoire-du-chateau/ Construite dès l’an mil sur un îlot rocheux protégé par les boucles du Nançon, ce géant de pierre fut la pièce maîtresse du système de défense du Duché de Bretagne face au Royaume de France. Du haut de ses remparts et de ses impressionnantes tours (dont les célèbres tours Mélusine et Gobelin…), plongez au cœur de l’histoire militaire du Moyen Âge. La visite s’adapte à vous : en autonomie, avec un support fourni, avec un audioguide pour des commentaires détaillés, ou bien avec un guide conférencier en fonction des créneaux disponibles dans la journée. Parking du Château. Bus : Breizhgo, ligne 590 – arrêt Château.

Parcourez 1000 ans d’histoire !

© Marie-Paule Tellier