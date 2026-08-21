Portes ouvertes à l’atelier, La Chapelle de la Verrerie, Fougères

vendredi 18 septembre 2026 · La Chapelle de la Verrerie · Fougères

Informations pratiques

Portes ouvertes à l’atelier 18 – 20 septembre La Chapelle de la Verrerie Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’atelier et des réalisations, démonstration et discussion.

La Chapelle de la Verrerie 128 Avenue de la Verrerie 35300 Fougères Fougères 35300 Forairie – Cotterêts Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.lachapelledelaverrerie.com « La Chapelle de la Verrerie, lieu singulier et inspirant niché en lisière de la forêt de Fougères. »

Cette ancienne chapelle, empreinte d’histoire et de lumière, est aujourd’hui l’atelier du sculpteur Philippe André ainsi qu’un espace vivant dédié aux Métiers d’Art.

Visite de l’atelier et des réalisations

©philippe Andre