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AGENDA · Fougères

Portes ouvertes à l’atelier, La Chapelle de la Verrerie, Fougères

vendredi 18 septembre 2026 · La Chapelle de la Verrerie · Fougères

Portes ouvertes à l’atelier, La Chapelle de la Verrerie, Fougères

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
La Chapelle de la Verrerie
Adresse
128 Avenue de la Verrerie 35300 Fougères
Ville
35300 Fougères
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
entrée libre

Portes ouvertes à l’atelier 18 – 20 septembre La Chapelle de la Verrerie Ille-et-Vilaine

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’atelier et des réalisations, démonstration et discussion.

La Chapelle de la Verrerie 128 Avenue de la Verrerie 35300 Fougères Fougères 35300 Forairie – Cotterêts Ille-et-Vilaine Bretagne http://www.lachapelledelaverrerie.com « La Chapelle de la Verrerie, lieu singulier et inspirant niché en lisière de la forêt de Fougères. »
Cette ancienne chapelle, empreinte d’histoire et de lumière, est aujourd’hui l’atelier du sculpteur Philippe André ainsi qu’un espace vivant dédié aux Métiers d’Art.
Visite de l’atelier et des réalisations

©philippe Andre

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