Visite libre – la Coursive, La Coursive, Fougères

Informations pratiques

Visite libre – la Coursive 19 et 20 septembre La Coursive Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la Coursive :

– Au rez-de-chaussée, en salle d’exposition temporaire, « osez l’art contemporain avec les œuvres de Nicolas Sanhes », artiste invité de l’édition 2026 de Place aux Arts.

– À l’étage, parcourez les 300 m² d’exposition consacrés à « 1000 ans d’histoire fougeraise », à travers des supports interactifs, créations audiovisuelles et objets issus des collections municipales.

La Coursive 69 Boulevard Jacques Faucheux 35300 Fougères Fougères 35300 Montaubert – Rillé – Saint-Sulpice Ille-et-Vilaine Bretagne +33 299997959 https://lacoursive-fougeres.com/ Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la Ville de Fougères – La Coursive offre aux visiteurs une immersion dans l’histoire locale, présentant un parcours de découverte chronologique, des expositions et des animations thématiques. Parkings à proximité (parking du Château et parking de la Poterne) – Arrêt de bus en face de la Coursive

Découvrez le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Fougères : la Coursive.

© Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme de la ville de Fougères