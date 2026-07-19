Visite Fougères spectaculaire, Église Saint-Léonard, Fougères

Informations pratiques

Visite Fougères spectaculaire Samedi 19 septembre, 10h30 Église Saint-Léonard Ille-et-Vilaine

Rdv sur le parvis de l’église Saint-Léonard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Le théâtre de la ville a 140 ans mais l’art du spectacle à Fougères est bien plus âgé encore.

Suivez les traces du Fougères spectaculaire dans cette visite sur l’histoire des lieux de spectacle, des planches au cinématographe !

En partenariat avec le Cinéma le Club

Église Saint-Léonard Place de l’Hotel de Ville, 35300 Fougères, France Fougères 35300 Centre ville – Urbanistes Ille-et-Vilaine Bretagne +33299990487 https://rennes.catholique.fr/paroisses/paroisses-pays-de-fougeres Église commencée en 1380, avec des chapelles latérales datant du XVe et du XVIe siècle, complètement transformée et agrandie en 1877. A cette époque, l’édifice est rallongé de deux travées vers l’ouest, dans lesquelles est placé le chœur. L’ancien sanctuaire est remplacé par un portail gothique flamboyant. Le clocher a été surmonté d’une galerie et d’un campanile sommé d’un dôme. Les chapelles primitives ont été transformées en bas-côtés. Le côté nord est accosté de six pignons anciens présentant une galerie à balustres le long du chéneau. La deuxième travée en partant de la tour est percée d’une porte en accolade très aiguë, décorée de feuilles et personnages. La fenêtre suivante est ornée, dans son archivolte, d’Adam et Eve ainsi que d’autres personnages dans des jeux de feuillages.

Le théâtre de la ville a 140 ans mais l’art du spectacle à Fougères est bien plus âgé encore.

© Direction Patrimoine Archives Culture Tourisme de la ville de Fougères