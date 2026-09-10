Le Verre et la Pierre, Local – rue Branly / Fougéres, Fougères

Informations pratiques

Le Verre et la Pierre 19 et 20 septembre Local – rue Branly / Fougéres Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Valorisation de l’histoire industrielle et ouvrière du territoire sur les thématiques :

du verre (Cristallerie Fougeraise, Verrerie de Laignelet) avec l’association La Sirène

de la pierre (wolfram) en partenariat avec l’association Mémoire Mine de Montbelleux et le granit.

– *Soufflage du verre au chalumeau avec Julie Lasfargues, perlier d’art, le samedi à 10h30, 11h30, 13h30,14h30, 15h30, 17h.

le dimanche à 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h

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Et tout le weekend de 10h à 18h :

– Exposition (vases, verres, outils du verrier).

– Diffusion d’une vidéo de la cristallerie et témoignages oraux.

– Exposition sur l’exploitation de la mine (outils, fragments de pierre) et sur le granit.

– Échanges et anecdotes avec les bénévoles.

Local – rue Branly / Fougéres 4, rue Branly 35300 Fougéres Fougères 35300 Écartelée – Bonabry – Orières – Paron Ille-et-Vilaine Bretagne 0686968432 http://www.lasirenedupaysfougere.fr [{« link »: « https://www.lasirenedupaysfougere.fr/ »}] Local associatif dans une ancienne quincaillerie. Diverses expositions et démonstrations entre autres sur le verre. arrêt de bus devant l’espace. Quelques parkings un peu plus loin.

Le Verre et la Pierre

©Julie Lasfargues