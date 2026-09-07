AGENDA · Sainte-Verge
Visite libre : château de la forêt, Château de la forêt, Sainte-Verge
dimanche 20 septembre 2026 · Château de la forêt · Sainte-Verge
Informations pratiques
Visite libre : château de la forêt Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de la forêt Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Découverte du parc et des extérieurs du château.
Château de la forêt 88 rue du docteur basset, 79100 Sainte-Verge Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Découverte du parc et des extérieurs du château.
©Hélène Doriat
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