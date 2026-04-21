La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien parking site n°2 entre Vrines et Pompois Sainte-Verge
La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien parking site n°2 entre Vrines et Pompois Sainte-Verge mardi 6 octobre 2026.
Sainte-Verge
La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Alcide d’Orbigny et l’étage Toarcien. Sortie géologique animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.
Animation proposé dans le cadre de la fête de la Science.
Animation gratuite mais sur inscription.
Venez vivre une expérience unique au coeur de cette ancienne carrière. Sortie géologique à ciel ouvert sur le thème d’Alcide d’Obigny et l’étage Toarcien animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine qui vous parlera de toute la richesse de ce lieu
Animation proposé dans le cadre de la fête de la Science.
Sur incription .
parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Alcide d’Orbigny and the Toarcian stage. Geological outing led by Didier Poncet, geologist and chief heritage curator.
Proposed as part of the Fête de la Science.
Free but registration required.
L’événement La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais