La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien parking site n°2 entre Vrines et Pompois Sainte-Verge

Sainte-Verge

La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien

parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-06 14:30:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06

Alcide d’Orbigny et l’étage Toarcien. Sortie géologique animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine.

Animation proposé dans le cadre de la fête de la Science.

Animation gratuite mais sur inscription.

Venez vivre une expérience unique au coeur de cette ancienne carrière. Sortie géologique à ciel ouvert sur le thème d’Alcide d’Obigny et l’étage Toarcien animée par Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine qui vous parlera de toute la richesse de ce lieu

Animation proposé dans le cadre de la fête de la Science.

Sur incription .

parking site n°2 entre Vrines et Pompois Rue des Hauts-Coteaux Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien

Alcide d’Orbigny and the Toarcian stage. Geological outing led by Didier Poncet, geologist and chief heritage curator.

Proposed as part of the Fête de la Science.

Free but registration required.

L’événement La Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais