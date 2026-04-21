Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Route de Pompois Sainte-Verge

Sainte-Verge

Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien

Route de Pompois Parking du site N°2 Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-23 14:30:00

fin : 2026-08-06 16:30:00

Date(s) :

2026-06-23 2026-07-09 2026-07-21 2026-08-06

Découvrez la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien. Composée de deux anciennes carrières à ciel ouvert et d’intérêt historique fondamental à l’échelle internationale, elle assure la conservation du stratotype du Toarcien et permet l’observation de trois étages successifs du Jurassique .

Didier Poncet, géologue et conservateur en chef du patrimoine, présente les richesses et de l’histoire du lieu unique réserve naturelle à vocation géologique en Poitou-Charentes, la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien se compose de 2 anciennes carrières à ciel ouvert, exploitées jusqu’au début du XXe siècle pour la production de pierre de taille et de pierre à chaux. Le lieu revêt un intérêt scientifique fondamental à l’échelle internationale, il assure la conservation, depuis 1987, du stratotype du Toarcien et permet l’observation de 3 étages successifs du Jurassique. Extrêmement fossilifère, le site a livré un très grand nombre d’ammonites; ce qui a permis à Jean Gabilly de subdiviser l’étage Toarcien soit environ 7 millions d’années en 34 unités de temps objectivement indivisibles, les horizons. .

Route de Pompois Parking du site N°2 Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 13 86 contact@lhommeetlapierre.com

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English : Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien

Discover the Toarcian National Nature Reserve. Composed of two former open-cast quarries of fundamental historical interest on an international scale, it ensures the conservation of the Toarcian stratotype and allows the observation of three successive Jurassic stages.

L’événement Visite de la Réserve Naturelle Nationale du Toarcien Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-21 par Maison du Thouarsais