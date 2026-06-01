Randonnées et exposition du patrimoine, Église de Sainte-Verge, Sainte-Verge
Randonnées et exposition du patrimoine, Église de Sainte-Verge, Sainte-Verge dimanche 20 septembre 2026.
Randonnées et exposition du patrimoine Dimanche 20 septembre, 09h00 Église de Sainte-Verge Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T13:00:00+02:00
Deux randonnées patrimoniales, balisées et encadrées par l’association de marche « Les Mille-Pattes », sont proposées :
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Départ à 9 h du préau situé à côté de la mairie pour un circuit de 7,4 km, avec une arrivée estimée à 13 h.
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Départ à 9 h 30 du préau pour un circuit de 2,7 km, avec une arrivée estimée à 12 h.
Vous découvrirez lors de cette randonnée les châteaux de la Gosselinière, de la Forêt et les caves de Belleville.
Une exposition de peintures réalisées par les élèves de l’Éclosion79, association artistique de Sainte-Verge, sera présentée dans l’église.
Une projection PowerPoint consacrée au diagnostic archéologique réalisé par la DRAC en 2025 autour de l’église viendra compléter la découverte.
Église de Sainte-Verge 2, rue de la mairie 79100 Sainte-Verge Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549660517 https://www.sainte-verge.fr/ https://www.facebook.com/sainteverge79 Église de Sainte-Verge
Deux randonnées patrimoniales, balisées et encadrées par l’association de marche « Les Mille-Pattes », sont proposées :
©mairie
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