La Montgolfiade de Thouars Sur l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge

Sainte-Verge

La Montgolfiade de Thouars

Sur l’hippodrome de Villeneuve Route de Saumur Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-04

Nouvelle édition de ce rendez-vous Thouarsais ! Tout au long du week-end, 40 montgolfières s’envoleront dans le ciel Thouarsais pour vous éblouir les yeux. Au programme de nombreuses animations musique, exposition, vide grenier, randonnée, marché… Possibilité de réserver un vol en montgolfière !

Nouvelle édition de ce rendez-vous Thouarsais ! Tout au long du week-end, 40 montgolfières s’envoleront dans le ciel Thouarsais pour vous éblouir les yeux. Au programme de nombreuses animations musique, exposition, vide grenier, randonnée, marché… Possibilité de réserver un vol en montgolfière ! .

Sur l’hippodrome de Villeneuve Route de Saumur Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 42 51 contact@montgolfiade.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Montgolfiade de Thouars

New edition of this meeting Thouarsais! Throughout the weekend, 40 hot-air balloons will take off in the Thouarsais sky to dazzle your eyes. On the program of numerous animations: music, exhibition, garage sale, hike, market… Possibility to book a balloon flight !

L’événement La Montgolfiade de Thouars Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-27 par Maison du Thouarsais