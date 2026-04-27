La Montgolfiade de Thouars Sur l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge
La Montgolfiade de Thouars Sur l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge vendredi 4 septembre 2026.
Sainte-Verge
La Montgolfiade de Thouars
Sur l’hippodrome de Villeneuve Route de Saumur Sainte-Verge Deux-Sèvres
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-04
Nouvelle édition de ce rendez-vous Thouarsais ! Tout au long du week-end, 40 montgolfières s’envoleront dans le ciel Thouarsais pour vous éblouir les yeux. Au programme de nombreuses animations musique, exposition, vide grenier, randonnée, marché… Possibilité de réserver un vol en montgolfière !
Nouvelle édition de ce rendez-vous Thouarsais ! Tout au long du week-end, 40 montgolfières s’envoleront dans le ciel Thouarsais pour vous éblouir les yeux. Au programme de nombreuses animations musique, exposition, vide grenier, randonnée, marché… Possibilité de réserver un vol en montgolfière ! .
Sur l’hippodrome de Villeneuve Route de Saumur Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 30 42 51 contact@montgolfiade.fr
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English : La Montgolfiade de Thouars
New edition of this meeting Thouarsais! Throughout the weekend, 40 hot-air balloons will take off in the Thouarsais sky to dazzle your eyes. On the program of numerous animations: music, exhibition, garage sale, hike, market… Possibility to book a balloon flight !
L’événement La Montgolfiade de Thouars Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-04-27 par Maison du Thouarsais
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