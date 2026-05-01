Sainte-Verge

Courses hippiques

À l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 15:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Dans le cadre de ses 90 ans, la société de course vous invite à passer un agréable moment et à découvrir les courses de chevaux à travers au moins 6 courses de trot … et pourquoi pas parier sur votre cheval préféré ! Tout au long de l’après-midi des animations sont programmées.

Dans le cadre de ses 90 ans, la société de course vous invite à passer un agréable moment et à découvrir les courses de chevaux à travers au moins 6 courses de trot dont une de trot attelé … et pourquoi pas parier sur votre cheval préféré ! Tout au long de l’après-midi des animations sont programmées balades à poneys, spectacle équestre, structures gonflables et soirée guinguette à partir de 19h .

À l’hippodrome de Villeneuve Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 66 34 93

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English : Courses hippiques

The racing society invites you to spend a pleasant moment and to discover horse racing through at least 7 trotting races … and why not bet on your favorite horse!

L’événement Courses hippiques Sainte-Verge a été mis à jour le 2026-05-07 par Maison du Thouarsais