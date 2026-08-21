Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame du Port, Clermont-Ferrand
samedi 19 septembre 2026 · Basilique Notre-Dame du Port · Clermont-Ferrand
Informations pratiques
Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame du Port Puy-de-Dôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.
Basilique Notre-Dame du Port Rue notre-Dame du Port 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale. Son élévation architecturale et la richesse de ses ornementations en font un chef-d’œuvre de l’art roman. Le 2 décembre 1998, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre du bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Classement sur la première liste des monuments historiques de 1840
Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.
© Ville Clermont-Ferrand
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