Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port, Basilique Notre-Dame du Port, Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Visite libre de la basilique Notre-Dame-du-Port 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame du Port Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.

Basilique Notre-Dame du Port Rue notre-Dame du Port 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Plateau central Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale. Son élévation architecturale et la richesse de ses ornementations en font un chef-d’œuvre de l’art roman. Le 2 décembre 1998, elle a été inscrite au patrimoine mondial de l’Unesco au titre du bien en série Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Classement sur la première liste des monuments historiques de 1840

Construite au XIIe siècle en grès blond, l’arkose, Notre-Dame la blonde répond à Notre-Dame la brune qu’est la cathédrale.

© Ville Clermont-Ferrand