Visite libre de la basilique Saint-Sernin, Basilique Saint-Sernin, Toulouse

Informations pratiques

Visite libre de la basilique Saint-Sernin 19 et 20 septembre Basilique Saint-Sernin Haute-Garonne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez les tribunes de la basilique Saint-Sernin et le travail d’inventaire, de restauration et de valorisation du riche patrimoine qui y est conservé.

La visite se fait en toute autonomie.

Basilique Saint-Sernin Place Saint Sernin, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie +33561218045 http://www.basilique-saint-sernin.fr L’église Saint-Sernin, plus grande église romane conservée en France, compte également parmi les plus vastes et les plus homogènes d’Europe. Elle est consacrée à Saint-Saturnin, martyrisé en 250. Métro : ligne A – station Capitole, ligne B – station Jeanne d’Arc. Bus : Linéo 1, lignes 14, 15, 23, 29, 39, 45, 70 – arrêt Jeanne d’Arc.

À l’occasion des Journées du patrimoine, découvrez les tribunes de la basilique Saint-Sernin et le travail d’inventaire, de restauration et de valorisation du riche patrimoine conservé. La visite du…

©Louis