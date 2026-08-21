Visite libre de la cathédrale, Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers, Sisteron

Informations pratiques

Visite libre de la cathédrale 19 et 20 septembre Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les Journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion idéale de découvrir ou redécouvrir ce monument. Que vous soyez passionné d’histoire, amateur d’architecture ou simplement en quête d’un moment de sérénité, nous vous invitons à pousser les portes de la cathédrale et de la visiter librement.

Cathédrale Notre-Dame-des-Pommiers Place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615450 https://www.sisteron.com/sisteron-a-decouvrir/a-visiter/cathedrale L’ancienne cathédrale Notre-Dame et Saint-Thyrse ou plus communément appelée Notre-Dame-des-Pommiers (altération du mot « pomœrium » désignant l’espace entre les habitations et les remparts) mêle harmonieusement art roman et architecture Lombarde.

Cet édifice divisé en trois nefs aboutissant chacune sur une abside est bâti au XIIe siècle et est agrandi par la construction de plusieurs chapelles latérales entre la fin du XIIIe siècle, le début du XIVe siècle et le XVIIe siècle.

Visite libre de la cathédrale de Sisteron

Service Culture / Mairie de Sisteron