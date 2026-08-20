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Animations ponctuelles, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron

samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du Pays Sisteronais · Sisteron

Animations ponctuelles, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Ecomusée du Pays Sisteronais
Adresse
30 cours Melchior Donnet, 04200, SISTERON
Ville
04200 Sisteron
Département
Alpes-de-Haute-Provence

Animations ponctuelles 19 et 20 septembre Ecomusée du Pays Sisteronais Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Animations ponctuelles à l’Ecomusée du Pays Sisteronais.

Ecomusée du Pays Sisteronais 30 cours Melchior Donnet, 04200, SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 58 40 Bienvenue à l’Ecomusée de Sisteron !!
Venez découvrir ses collections permanentes et ses expositions temporaires sur plus de 300 m2 !! Parkings à proximité
Animations ponctuelles à l’Ecomusée du Pays Sisteronais.

Service Culture / Mairie de Sisteron

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