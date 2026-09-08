Lancement de la chasse aux trésors, Musée Gallo-Romain, Sisteron

Informations pratiques

Lancement de la chasse aux trésors Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Musée Gallo-Romain Alpes-de-Haute-Provence

Réservations possibles à partir du lundi 07 septembre 2026. Activité à partir de 7 ans. Jauge limitée par créneau horaire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

» Lors de sa dernière escapade hors de son tombeau, le squelette du musée a perdu une partie de sa mémoire, sûrement une soirée un peu trop festive avec les fantômes de la citadelle…

Depuis, toutes les nuits, elle recherche dans chacune des salles ses souvenirs perdus … La direction du musée n’en peut plus : tous les gardiens démissionnent. Un squelette qui se promène la nuit ça surprend toujours …

Le musée a entendu parler de ton sang-froid légendaire et de ton incroyable esprit de déduction.

Voici les outils spécial mémoire retrouvée afin que tu puisses les aider. BONNE CHANCE ! »

Musée Gallo-Romain 8 Rue Saunerie, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615840 https://www.sisteron.com/mes-loisirs/culture-patrimoine/equipements-culturels/musees-expositions [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 61 58 40 »}, {« type »: « email », « value »: « service-culture@sisteron.fr »}] Les collections archéologiques, majoritairement issues des fouilles locales, évoquent les différentes étapes de l’évolution de Sisteron, l’antique Segustero. Les premiers témoignages d’occupation humaine datent de l’époque néolithique. La spécificité du site, un carrefour routier favorable aux relations commerciales, est illustrée par les découvertes monétaires restituant les échanges entre les peuples indigènes et Marseille, au IIe siècle avant J.-C. Pour les périodes historiques, l’exposition permanente propose un parcours rappelant le cadre de vie, les pratiques funéraires, les croyances, la vie religieuse, l’artisanat, de l’Antiquité à l’époque contemporaine. Parmi les collections présentées, il est important de signaler un ensemble exceptionnel provenant d’un mausolée (fin du Ier, début IIe siècles), construit par une riche famille gallo-romaine qui vivait à Sisteron pendant le Haut-Empire. Scénographie contemporaine, parcours de visite ponctué par des vidéos, diaporamas, enregistrement audio, illustrations, textes.

» Lors de sa dernière escapade hors de son tombeau, le squelette du musée a perdu une partie de sa mémoire, sûrement une soirée un peu trop festive avec les fantômes de la citadelle…

Service Culture / Mairie de Sisteron