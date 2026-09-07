Exposition d’oeuvres, Espace d’Ornano, Sisteron

Informations pratiques

Exposition d’oeuvres 19 et 20 septembre Espace d’Ornano Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition d’oeuvres de Jean-Yves FREMEAUX.

Exposition se déroulant du samedi 05 septembre au samedi 31 octobre 2026.

Espace d’Ornano 8 rue Saunerie 04200 SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492615840 Espace dédié à des expositions artistiques temporaires, installé au niveau de l’accueil du musée Gallo-Romain.

Exposition d’oeuvres de Jean-Yves FREMEAUX.

Service Culture / Mairie de Sisteron