Visite libre du musée Edith ROBERT, Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps, Sisteron

Informations pratiques

Visite libre du musée Edith ROBERT 19 et 20 septembre Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps Alpes-de-Haute-Provence

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre du Musée Edith ROBERT Musée Terre et Temps

Musée Édith-Robert – Musée Terre et Temps 6 Place du Général de Gaulle, 04200 Sisteron, France Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 0492616130 https://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/visites-et-musees/861002_musee-sisteron-musee-edith-robert-musee-terre-et-temps L’ancienne chapelle des Visitandines du XVIIe siècle est le cadre magnifique proposé pour découvrir les collections du musée municipal Terre et Temps « Édith-Robert » . Parking à proximité.

Visite libre du Musée Edith ROBERT Musée Terre et Temps

Service Culture / Mairie de Sisteron