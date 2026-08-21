Visite libre de l’écomusée, Ecomusée du Pays Sisteronais, Sisteron
samedi 19 septembre 2026 · Ecomusée du Pays Sisteronais · Sisteron
Informations pratiques
Visite libre de l’écomusée 19 et 20 septembre Ecomusée du Pays Sisteronais Alpes-de-Haute-Provence
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite libre de Ecomusée de Sisteron
Ecomusée du Pays Sisteronais 30 cours Melchior Donnet, 04200, SISTERON Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 92 61 58 40 Bienvenue à l’Ecomusée de Sisteron !!
Venez découvrir ses collections permanentes et ses expositions temporaires sur plus de 300 m2 !! Parkings à proximité
Visite libre de Ecomusée de Sisteron
Service Culture / Mairie de Sisteron
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