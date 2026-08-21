Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Réouverture de la cathédrale Saint-Vincent après 18 mois de travaux !

Après 18 mois de fermeture, la cathédrale Saint-Vincent a rouvert ses portes le 17 octobre 2025. Vous pouvez désormais redécouvrir :

La nef, le transept et le chœur, entièrement restaurés,

Les traces des époques romane et gothique, mêlées dans une architecture unique,

L’histoire mouvementée de ce monument, depuis ses origines au XIᵉ siècle jusqu’à ses restaurations récentes.

Cette visite libre est l’occasion de comprendre les travaux déjà réalisés et ceux encore à venir, notamment dans les chapelles.

Un lieu emblématique à découvrir !

Pour les passionnés d’histoire et d’architecture, une plongée dans un patrimoine riche et préservé

Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.

Après 18 mois de fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent a réouvert ses portes au public le 17 octobre 2025. La nef, le transept et le chœur restaurés sont à nouveau visibles, tandis que …

© Jean-Luc Petit, Ville de Chalon-sur-Saône