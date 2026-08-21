Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône, Cathédrale Saint-Vincent, Chalon-sur-Saône
samedi 19 septembre 2026 · Cathédrale Saint-Vincent · Chalon-sur-Saône
Informations pratiques
Visite libre de la cathédrale Saint-Vincent de Chalon-sur-Saône 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Vincent Saône-et-Loire
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Réouverture de la cathédrale Saint-Vincent après 18 mois de travaux !
Après 18 mois de fermeture, la cathédrale Saint-Vincent a rouvert ses portes le 17 octobre 2025. Vous pouvez désormais redécouvrir :
- La nef, le transept et le chœur, entièrement restaurés,
- Les traces des époques romane et gothique, mêlées dans une architecture unique,
- L’histoire mouvementée de ce monument, depuis ses origines au XIᵉ siècle jusqu’à ses restaurations récentes.
Cette visite libre est l’occasion de comprendre les travaux déjà réalisés et ceux encore à venir, notamment dans les chapelles.
Un lieu emblématique à découvrir !
Pour les passionnés d’histoire et d’architecture, une plongée dans un patrimoine riche et préservé
Cathédrale Saint-Vincent Place Saint-Vincent, 71100 Chalon-sur-Saône, France Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385483873 http://paroissesaintjust.org/paroisse#eglises Église, sauf portail et tours Ouest : XIIIe siècle, XIVe siècle, Façade avec ses deux tours : XVIIIe siècle, 2e quart XIXe siècle, par Antoine Chenavard.
Après 18 mois de fermeture pour travaux, la cathédrale Saint-Vincent a réouvert ses portes au public le 17 octobre 2025. La nef, le transept et le chœur restaurés sont à nouveau visibles, tandis que …
© Jean-Luc Petit, Ville de Chalon-sur-Saône
À voir aussi à Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire)
- Le Tournoi des Explorateurs Chalon-sur-Saône 22 août 2026
- La Ruta Musical concert à vélo rue Raoul Ponchon Chalon-sur-Saône 22 août 2026
- En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône 25 août 2026
- En famille Les cinq sens Place du Cloitre Chalon-sur-Saône 25 août 2026
- Atelier cuir Office de Tourisme Chalon-sur-Saône 26 août 2026