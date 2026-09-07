Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Capitulaire et exposition « Le Patrimoine de la photographie » de Rémi Trouillet sur l’utilisation du collodion humide. 19 et 20 septembre Église Saint-Michel Lot

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Venez découvrir l’église Saint-Michel, remarquable par la richesse de ses peintures murales, ainsi que l’exposition consacrée au patrimoine de la photographie, présentée par Rémi Trouillet.

Église Saint-Michel 24 Saint-Michel, 46110 Saint-Michel-de-Bannières, France Saint-Michel-de-Bannières 46110 Lot Occitanie Edifice roman (choeur, transept) fortifié au XVe siècle. La disposition entre choeur, transept et nef semble indiquer qu’un édifice plus grand avait été prévu à l’origine, mais ne fut pas réalisé. La croisée du transept est couverte d’une coupole. Au-dessus de la croisée s’élève un clocher carré surmonté d’un petit campanile octogonal. La nef est flanquée, au nord, d’une chapelle gothique du XVe siècle. Les parties romanes ont été perturbées par les surélévations réalisées au cours des guerres de Cent ans pour fortifier l’édifice (clocher fortifié, consoles des mâchicoulis protégeant les ouvertures). Au-dessus de la façade nord du transept se dresse une tour de défense de plan barlong, datant du XVe siècle. Abside à trois pans avec colonnes aux chapiteaux scuptés. L’absidiole nord est de plan circulaire avec colonnettes. L’absidiole sud est circulaire en partie basse et surélevée sur pans coupés. Le choeur garde des traces d’aménagement du XVIIIe siècle. L’ensemble a subi une campagne de peintures au XIXe siècle, ainsi qu’une pose des vitraux de L.V. Gesta et J. Lacoste (1858).

Venez découvrir l’église Saint-Michel riche en peinture murale et l’exposition sur le patrimoine de la photographie par Rémi Trouillet.

©pah