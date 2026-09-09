Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de l’oratoire 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Tiercé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edifice néo-gothique du XIXe siècle.

Chapelle de l’Oratoire Tiercé Rue de la Chapelle Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

Edifice néo-gothique du XIXe siècle.

Ville Tiercé