AGENDA · Tiercé
Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Oratoire Tiercé · Tiercé
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle de l’oratoire 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Tiercé Maine-et-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Edifice néo-gothique du XIXe siècle.
Chapelle de l’Oratoire Tiercé Rue de la Chapelle Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Edifice néo-gothique du XIXe siècle.
Ville Tiercé
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