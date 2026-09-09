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AGENDA · Tiercé

Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de l'Oratoire Tiercé · Tiercé

Visite libre de la chapelle de l’oratoire, Chapelle de l’Oratoire Tiercé, Tiercé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de l'Oratoire Tiercé
Adresse
Rue de la Chapelle Tiercé
Ville
49125 Tiercé
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de la chapelle de l’oratoire 19 et 20 septembre Chapelle de l’Oratoire Tiercé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Edifice néo-gothique du XIXe siècle.

Chapelle de l’Oratoire Tiercé Rue de la Chapelle Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Edifice néo-gothique du XIXe siècle.

Ville Tiercé

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