Visite libre de la chapelle de Maquillé, Chapelle de Maquillé, Tiercé

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Maquillé 19 et 20 septembre Chapelle de Maquillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église dévoile tous ses secrets. Datant du XIXe siècle, ce vaste édifice à clocher-porche est haut de plus de 50 mètres. Nef voutée de style Plantagenêt.

Chapelle de Maquillé Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire

L’église dévoile tous ses secrets. Datant du XIXe siècle, ce vaste édifice à clocher-porche est haut de plus de 50 mètres. Nef voutée de style Plantagenêt.

Ville Tiercé