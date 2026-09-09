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Visite libre de la chapelle de Maquillé, Chapelle de Maquillé, Tiercé

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Maquillé · Tiercé

Visite libre de la chapelle de Maquillé, Chapelle de Maquillé, Tiercé

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Maquillé
Adresse
Tiercé
Ville
49125 Tiercé
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de la chapelle de Maquillé 19 et 20 septembre Chapelle de Maquillé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’église dévoile tous ses secrets. Datant du XIXe siècle, ce vaste édifice à clocher-porche est haut de plus de 50 mètres. Nef voutée de style Plantagenêt.

Chapelle de Maquillé Tiercé Tiercé 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire
L’église dévoile tous ses secrets. Datant du XIXe siècle, ce vaste édifice à clocher-porche est haut de plus de 50 mètres. Nef voutée de style Plantagenêt.

Ville Tiercé

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