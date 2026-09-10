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Visite libre de la chapelle de Matheflon, Chapelle de Matheflon, Seiches-sur-le-Loir

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Matheflon · Seiches-sur-le-Loir

Visite libre de la chapelle de Matheflon, Chapelle de Matheflon, Seiches-sur-le-Loir

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Matheflon
Adresse
15 rue de la chapelle Seiches
Ville
49140 Seiches-sur-le-Loir
Département
Maine-et-Loire

Visite libre de la chapelle de Matheflon 19 et 20 septembre Chapelle de Matheflon Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle du Xe siècle n’était au départ qu’un simple donjon en bois, dominant le Loir et sur lequel se trouve aujourd’hui le village de Matheflon. Vue imprenable sur la vallée du Loir. Des artistes exposent chaque année dans la chapelle.

Chapelle de Matheflon 15 rue de la chapelle Seiches Seiches-sur-le-Loir 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire
La chapelle du Xe siècle n’était au départ qu’un simple donjon en bois, dominant le Loir et sur lequel se trouve aujourd’hui le village de Matheflon. Vue imprenable sur la vallée du Loir. Des chaque…

Laura Bellanger

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