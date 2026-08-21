Visite libre de la chapelle du Carmel, Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle du Carmel 19 et 20 septembre Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En 1610, Françoise Languet, personnalité influente de la cité, veuve de Robert de Pontoux, seigneur de la tour de Lux, fait venir à Chalon six carmélites dijonnaises afin qu’elles s’établissent dans la ville. Ces dernières s’installent alors dans le quartier Sainte-Marie, rue de Germigny, dans l’ancien couvent des Clarisses. Le lieu, encore partiellement visible aujourd’hui, devient un des hauts lieux spirituels de la Contre-réforme ou Réforme Catholique, qui souhaite une Église catholique exemplaire. L’ordre des Carmélites est alors un ordre « contemplatif » : les religieuses, souvent d’origine noble, recluses à vie, consacrent leurs journées et leurs nuits à la seule prière, sans travailler de leurs mains, jeûnant souvent et menant une vie très stricte. À la Révolution, les biens du clergé sont saisis : les 23 religieuses sont chassées de leur couvent puis, refusant de prêter serment à la République, elles sont emprisonnées dans celui-ci, devenu prison pour femmes. Libérées en 1796, elles obtiennent l’autorisation de se réunir à nouveau en 1801, quand Napoléon signe le Concordat avec l’Église catholique. Leur ancien couvent, vendu, ne leur appartient plus.

En 1825, après avoir acquis des maisons ainsi que l’ancienne église paroissiale sur le bastion de la Motte, les Carmélites construisent ici un couvent. Celui-ci comprend des espaces dévolus aux novices (celles qui commencent leur formation et n’ont pas encore formulé de vœux définitifs), plusieurs chapelles (pour les sœurs, les novices, les familles et les sœurs défuntes), un cloître, des cellules, un réfectoire, une cuisine, des jardins et une salle capitulaire. Elles vivent dans ces lieux, se suffisant à elles-mêmes par leurs récoltes et leur travail, cloitrées, jusqu’en 1970. Là, n’étant plus isolées mais au cœur de la ville qui s’étend désormais tout autour de leur couvent, elles vendent ces biens immobiliers et partent s’installer en pleine nature, à Mazille, en Saône-et-Loire. La ville de Chalon-sur-Saône rachète le Carmel au début des années 1980. Aujourd’hui la chapelle des familles (accessible ce week-end en visite libre) accueille des d’expositions.

Venez visiter cette chapelle et découvrez son histoire et son architecture !

Entrée de la chapelle du carmel de Chalon-sur-Saône 16 rue de la Motte, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 93 15 98 Les carmélites achètent en 1816 deux petites maisons contigües sur le bastion de la motte (actuel bastion de la trémouille) et le 14 octobre 1820 elles prennent possession de leur nouveau couvent. Elles achètent en 1825 l’ancienne église de la motte et y reconstruisent leur chapelle puis de nouveaux bâtiments en 1844. La ville de Chalon-sur-Saône programme depuis 2010 dans la chapelle des expositions d’arts plastiques et d’art contemporain, « Les Rendez-vous du Carmel ».

En 1610, Françoise Languet, personnalité influente de la cité, veuve de Robert de Pontoux, seigneur de la tour de Lux, fait venir à Chalon six carmélites dijonnaises afin qu’elles s’établissent dans …

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