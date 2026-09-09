Visite libre de la Chapelle du Mont Carmel, Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel, La Bégude-de-Mazenc

Informations pratiques

Visite libre de la Chapelle du Mont Carmel 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Drôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Elle fut édifiée sur le promontoire dominant la bourg fortifié développée en contre-bas, étroitement associée au château fondé en 1095. Elle constitue l’édifice le plus ancien conservé sur la commune, avec son chevet remarquable à trois absides, caractéristique de l’art roman provençal. Elle comportait peut-être trois nefs voûtées de berceau plein-cintre à l’origine, qui auraient été remplacées sans doute par une seule au 18e siècle. La réfection de sa façade au 19e siècle, surmontée d’un clocher-mur à campanile accueillant une cloche, témoigne encore de la vivacité du culte catholique. A l’intérieur, sont protégés (MH) notamment deux tableaux : la « Vierge au scapulaire » peint au 17e siècle et « Sainte-Anne et la Vierge » au siècle suivant.

Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel Route du Mont-Carmel, Châteauneuf de Mazenc, 26160 La Bégude-de-Mazenc La Bégude-de-Mazenc 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 75 46 24 42 http://www.paysdedieulefit.eu Elle est dite « Notre-Dame-du-Mont-Carmel » depuis une date non connue, peut-être liée à l’existence d’un couvent de Carmélites à Montélimar. Elle était antérieurement appelée « Notre-Dame-de-Martholet », du nom de la colline. Route étroite sur 1km.

Elle fut édifiée sur le promontoire dominant la bourg fortifié développée en contre-bas, étroitement associée au château fondé en 1095. Elle constitue l’édifice le plus ancien conservé sur la avec à…

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