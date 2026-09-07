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AGENDA · Saint-André-de-Chalencon

Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon, Chapelle, Saint-André-de-Chalencon

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle · Saint-André-de-Chalencon

Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon, Chapelle, Saint-André-de-Chalencon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle
Adresse
Chalencon 43130 saint andré de chalencon
Ville
43130 Saint-André-de-Chalencon
Département
Haute-Loire

Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon 19 et 20 septembre Chapelle Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.

Chapelle Chalencon 43130 saint andré de chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.

MDDT

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