AGENDA · Saint-André-de-Chalencon
Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon, Chapelle, Saint-André-de-Chalencon
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle · Saint-André-de-Chalencon
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle et du village de Chalencon 19 et 20 septembre Chapelle Haute-Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.
Chapelle Chalencon 43130 saint andré de chalencon Saint-André-de-Chalencon 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Visite libre du village et de la Chapelle de Chalencon.
MDDT
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