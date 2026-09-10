Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Nazareth, Chapelle Notre- Dame de Nazareth de Toulouse, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Notre-Dame-de-Nazareth · Toulouse
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Nazareth 19 et 20 septembre Chapelle Notre-Dame-de-Nazareth Haute-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T13:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Cette chapelle est un harmonieux édifice gothique construit entre 1452 et 1520. Le maître-autel est surmonté d’un fronton et d’un retable en bois doré, à colonnes cannelées, encadrant une magnifique Annonciation du XVIIIe siècle.
Vous pourrez également y admirer plusieurs tableaux remarquables.
La chapelle sera exceptionnellement ouverte à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Chapelle Notre-Dame-de-Nazareth 4 rue Philippe-Féral, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 06 64 97 78 29 Chapelle gothique datant du XVe siècle. Stationnement au parking des Carmes.
Cette chapelle est un harmonieux édifice gothique construit entre 1452 et 1520.Le maître-autel est surmonté d’un fronton et d’un rétable en bois doré
Vincent Saîtta
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