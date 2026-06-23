Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié Plaine Notre-Dame Marignane

Marignane

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié

Du 01/10/2026 au 30/06/2027, le 1er dimanche du mois de 14h à 17h.

A noter la chapelle étant située sur un site sensible, les visites peuvent être annulées en fonction du niveau de danger de feu de forêt (arrêté préfectoral). Plaine Notre-Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 14:00:00

fin : 2027-06-30 17:00:00

Date(s) :

2026-10-01

Au cœur d’un paisible site, la chapelle Notre-Dame de Pitié, intégralement restaurée, garnie de son mobilier enfin réintégré, historiquement documentée, vous ouvre ses portes le 1er dimanche du mois.

La chapelle Notre-dame de Pitié est ouverte à la visite, le 1er dimanche de chaque mois, de 14h à 17h.



L’ancienne colline du Devens s’achève par un promontoire dit du Mont-Calvaire dominant le terroir de Marignane. Un calvaire y porte la date de 1541, un monumental relief de pierre du XVIe siècle constitue l’unique reste d’un chemin de croix témoignant d’un aménagement du site à la Renaissance ou même avant.



La chapelle elle-même, objet d’une toute récente restauration intérieure, se présente comme un sanctuaire rural. Une campagne d’études et de recherches vient de lui rendre sa véritable histoire. Dû à un architecte-maçon aixois, elle offre de nombreux points communs avec des monuments du Pays d’Aix datés des années 1640-1650.



Le tableau du retable de son maître-autel, exécuté à Rome au Palais Farnèse, copie la Pietà d’Annibal Carrache. Il a été remis en place après 130 ans d’absence de son lieu de destination.



Enfin, sa vingtaine d’ex-voto peints, du XVIIe au XXe siècle, occupe désormais une grande vitrine dédiée, adoptant une disposition à la fois esthétique et pédagogique. La plupart des donateurs en ont été identifiés, tout comme les mains de trois générations de peintres martégaux à l’œuvre sur ces petits tableaux. L’ensemble fait face à une autre vitrine déployant dons, ornements et portraits historiques, dans un nouvel espace muséographique accueillant désormais les visiteurs.



L’accès est assuré par des bénévoles de l’association Les Amis de Marignane et de la Provence .



A noter la chapelle étant située sur un site sensible, les visites peuvent être annulées en fonction du niveau de danger de feu de forêt (arrêté préfectoral). .

Plaine Notre-Dame Chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 lesamisduvieuxmarignane@orange.fr

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English :

In the heart of a peaceful site, the Notre-Dame de Pitié chapel, completely restored, with its furniture finally reinstated, historically documented, opens its doors on the first Sunday of the month.

L’événement Visite libre de la chapelle Notre-Dame de Pitié Marignane a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de Marignane