Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Faget, Chapelle du Faget, Oloron-Sainte-Marie
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle du Faget · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Faget Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle du Faget Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Située au sommet d’une crête, dans le hameau du Faget, cette petite chapelle offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, à quelques pas du vignoble du Jurançon.
Doté d’un clocher-peigne, l’édifice ouvre exceptionnellement ses portes au public.
Renseignements : 05 59 39 99 99 (taper 3) / evenements@oloron-ste-marie.fr
Chapelle du Faget 250 cami dera serre 64400 Oloron Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:evenements@oloron-ste-marie.fr »}]
Située au sommet d’une crête dans le hameau du Faget, cette petite chapelle offre une vue splendide sur la chaîne des Pyrénées, à quelques pas du vignoble jurançonnais. Doté d’un clocher peigne, au …
©Mairie Oloron Sainte-Maroie
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