Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Vénéjan, Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Vénéjan

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Saint-Jean-Baptiste de Vénéjan 19 et 20 septembre Chapelle Saint-Jean-Baptiste Gard

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

La chapelle romane Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XIIe siècle, est inscrite à l’inventaire des Monuments historiques. Elle conserve un remarquable décor intérieur, notamment des peintures du XIVe siècle représentant le Christ en majesté, saint Christophe et la Roue de la Fortune.

Chapelle Saint-Jean-Baptiste Impasse de la chapelle, 30200 Venejan Vénéjan 30200 Gard Occitanie 04 66 79 25 08 https://www.venejan.fr/le-territoire/son-patrimoine Petite construction romane dont les fondations datent du XIe siècle, la chapelle Saint-Jean-Baptiste est délaissée à la fin du XVIIe siècle pour une nouvelle église paroissiale.

Redécouverte par Léon Alègre dans les années 1860, elle tombe à nouveau dans l’oubli au début du XXe siècle.

Et ce n’est qu’en 1969, qu’un comité de restauration est créé pour la sauver.

Suite à son inscription au titre des Monuments historiques en 1986, elle est restaurée et ouverte au public.

Venez découvrir cet édifice qui recèle des peintures murales du XIVe siècle. Parking à proximité.

La Chapelle Romane Saint Jean-Baptiste du XII° siècle s’inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques (décorations intérieures: peintures du XIVe siècle, Christ en Majesté, Saint Christophe, Roue…

©mairievenejan