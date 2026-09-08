Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne, à Daoulas, Chapelle Sainte-Anne, Daoulas
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle Sainte-Anne · Daoulas
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne, à Daoulas 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Anne Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
La chapelle Sainte-Anne s’ouvre aux visiteurs pour une découverte libre de son architecture et de son histoire. Une occasion de pousser les portes de ce lieu emblématique du patrimoine de Daoulas et de prendre le temps de le découvrir.
Chapelle Sainte-Anne rue de l’Eglise, 29460 Daoulas, France Daoulas 29460 Finistère Bretagne 0298258019 https://www.daoulas.bzh/fr/rb/983426/la-chapelle-sainte-anne Chapelle en forme de croix latine, avec un seul transept, contenue dans l’enclos monastique. La nef et la façade principale remontent au XVIe siècle, avec ogives et sculptures. Le transept est séparé de la nef par une colonne qui possédait un chapiteau sculpté rappelant le style de l’architecture lombarde, détruit. Au Moyen-Age, s’y rassemblaient les pèlerins désirant rejoindre Rocamadour ou Compostelle à pied.
Une découverte libre de l’architecture et de l’histoire de la chapelle.
©carinekrier
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