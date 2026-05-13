Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret
Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret samedi 23 mai 2026.
Visite libre de la collection Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
(Re)découvrez la collection permanente du musée !
Musée d’art moderne 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468872776 https://www.musee-ceret.com Collections autour d’œuvres réalisées dans un lieu et d’ensembles représentatifs du travail d’artistes du XXe siècle. Autoroute A9, sortie N° 43 Le Boulou ou par la Nationale 9. Au Boulou, prendre la direction de Céret par la Départementale 115. Parking proche du musée : Parking des Tins. Services d’autobus depuis la gare SNCF de Perpignan (ligne Lio 530).
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© Vue in situ. Crédit photo : Nicolas Giganto
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