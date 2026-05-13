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Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret

Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret

Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret samedi 23 mai 2026.

Lieu : Musée d'art moderne

Adresse : 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France

Ville : 66400 Céret

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Visite libre de la collection Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

(Re)découvrez la collection permanente du musée !

Musée d’art moderne 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468872776 https://www.musee-ceret.com Collections autour d’œuvres réalisées dans un lieu et d’ensembles représentatifs du travail d’artistes du XXe siècle. Autoroute A9, sortie N° 43 Le Boulou ou par la Nationale 9. Au Boulou, prendre la direction de Céret par la Départementale 115. Parking proche du musée : Parking des Tins. Services d’autobus depuis la gare SNCF de Perpignan (ligne Lio 530).
(Re)découvrez la collection permanente du musée !

© Vue in situ. Crédit photo : Nicolas Giganto

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