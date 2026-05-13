Visite libre de la collection, Musée d’art moderne, Céret

Visite libre de la collection Samedi 23 mai, 18h00 Musée d’art moderne Pyrénées-Orientales

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

(Re)découvrez la collection permanente du musée !

Musée d’art moderne 8 Boulevard Maréchal Joffre, 66400 Céret, France Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468872776 https://www.musee-ceret.com Collections autour d’œuvres réalisées dans un lieu et d’ensembles représentatifs du travail d’artistes du XXe siècle. Autoroute A9, sortie N° 43 Le Boulou ou par la Nationale 9. Au Boulou, prendre la direction de Céret par la Départementale 115. Parking proche du musée : Parking des Tins. Services d’autobus depuis la gare SNCF de Perpignan (ligne Lio 530).

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© Vue in situ. Crédit photo : Nicolas Giganto