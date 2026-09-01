Visite libre de la fontaine Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine Fontaine Saint-Sulpice Rots

Informations pratiques

Rots

Visite libre de la fontaine Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine

Fontaine Saint-Sulpice Chemin de la Thue Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

La fontaine St Sulpice est connue de longue date pour ses vertus miraculeuses qui guériraient des maladies des yeux et les maladies de la croute de lait.

Son nom est celui d’un évêque de Bayeux du IX ème siècle, massacré par les vikings à Livry.

La fontaine St Sulpice est connue de longue date pour ses vertus miraculeuses qui guériraient des maladies des yeux et les maladies de la croute de lait.

Son nom est celui d’un évêque de Bayeux du IX ème siècle, massacré par les vikings à Livry.

En 1778, la fontaine miraculeuse est taxée superstition, murée et les pèlerinages sont interdits.

Les fidèles creusent un trou dans le mur pour continuer à bénéficier de ses bienfaits. .

Fontaine Saint-Sulpice Chemin de la Thue Rots 14740 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de la fontaine Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine

The St Sulpice Fountain has long been known for its miraculous properties, which are said to cure eye diseases and cradle cap.

It is named after a 9th-century bishop of Bayeux who was massacred by the Vikings at Livry.

L’événement Visite libre de la fontaine Saint-Sulpice | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer