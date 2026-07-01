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Visite libre de la grange dîmière, Grange dîmière, ferme du Prieuré, Guiseniers

samedi 19 septembre 2026 · Grange dîmière, ferme du Prieuré · Guiseniers

Visite libre de la grange dîmière, Grange dîmière, ferme du Prieuré, Guiseniers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Grange dîmière, ferme du Prieuré
Adresse
1 rue Omer Canteloup, 27700 Guiseniers
Ville
27700 Guiseniers
Département
Eure

Visite libre de la grange dîmière 19 et 20 septembre Grange dîmière, ferme du Prieuré Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle

Grange dîmière, ferme du Prieuré 1 rue Omer Canteloup, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie
Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle

©Christine Lebel

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