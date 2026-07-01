AGENDA · Guiseniers
Visite libre de la grange dîmière, Grange dîmière, ferme du Prieuré, Guiseniers
samedi 19 septembre 2026 · Grange dîmière, ferme du Prieuré · Guiseniers
Informations pratiques
Visite libre de la grange dîmière 19 et 20 septembre Grange dîmière, ferme du Prieuré Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle
Grange dîmière, ferme du Prieuré 1 rue Omer Canteloup, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie
Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle
©Christine Lebel
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