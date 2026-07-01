Visite libre de la grange dîmière, Grange dîmière, ferme du Prieuré, Guiseniers

Informations pratiques

Visite libre de la grange dîmière 19 et 20 septembre Grange dîmière, ferme du Prieuré Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle

Grange dîmière, ferme du Prieuré 1 rue Omer Canteloup, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie

Grange dîmière de la ferme du Prieuré du XIIe siècle

©Christine Lebel