Visite libre des jardins, Jardins de l’ancienne école, Guiseniers

Informations pratiques

Visite libre des jardins 19 et 20 septembre Jardins de l’ancienne école Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre des jardins de l’ancienne école. Jardins d’automne avec de nombreuses pièces de verdure. Exposition de miniatures au 1/12 ème.

Jardins de l’ancienne école 32 rue Jules Pedron, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 45 53 72 23 https://www.lesjardinsancienneecole.com/ Situé à côté de l’église de Guiseniers et du colombier classés par les monuments de France, le jardin de l’ancienne école de jeunes filles du village, clos de murs, d’une superficie initiale de 1 000 m², a été associé en 2011 à une parcelle de 2 000 m² qui n’était qu’un champ. Après 13 ans de travail régulier, le jardin est formé de nombreux espaces où se mêlent des végétaux de collection et des ferronneries. Les hellébores, les euphorbes et les graminées y ont la part belle. Ces graminées sont très appréciées par les propriétaires, car elles rythment et structurent le jardin tout en lui donnant de la légèreté.

Visite libre des jardins de l’ancienne école. Jardins d’automne avec de nombreuses pièces de verdure. Exposition de miniatures au 1/12 ème.

©C leulier