Visite libre de la motte féodale, Ferme de la bucaille, motte féodale, Guiseniers

samedi 19 septembre 2026 · Ferme de la bucaille, motte féodale · Guiseniers

Informations pratiques

Visite libre de la motte féodale 19 et 20 septembre Ferme de la bucaille, motte féodale Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Motte féodale, site remarquable protégé dans une ferme faisant partie de l’histoire de Guiseniers et vestige de l’église Saint-Jean

Ferme de la bucaille, motte féodale Rue Emile Lesommier, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie

Motte féodale, site remarquable protégé dans une ferme faisant partie de l’histoire de Guiseniers et vestige de l’église Saint-Jean