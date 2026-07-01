AGENDA · Guiseniers
Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Guiseniers
samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Denis · Guiseniers
Informations pratiques
Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Denis Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Visite de l’église du XIIe siècle
Eglise Saint-Denis Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 74 63 42 00 Eglise reconstruite en pierres de taille dans la première moitié du XIe siècle. Présence de parkings
Visite de l’église du XIIe siècle
©Christine Lebel