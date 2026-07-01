Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Guiseniers

Informations pratiques

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Denis Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église du XIIe siècle

Eglise Saint-Denis Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 74 63 42 00 Eglise reconstruite en pierres de taille dans la première moitié du XIe siècle. Présence de parkings

Visite de l’église du XIIe siècle

©Christine Lebel