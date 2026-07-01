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Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Guiseniers

samedi 19 septembre 2026 · Eglise Saint-Denis · Guiseniers

Visite libre de l’église, Eglise Saint-Denis, Guiseniers

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Eglise Saint-Denis
Adresse
Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers
Ville
27700 Guiseniers
Département
Eure

Visite libre de l’église 19 et 20 septembre Eglise Saint-Denis Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite de l’église du XIIe siècle

Eglise Saint-Denis Rue Henri Etancelin, 27700 Guiseniers Guiseniers 27700 Eure Normandie 06 74 63 42 00 Eglise reconstruite en pierres de taille dans la première moitié du XIe siècle. Présence de parkings
Visite de l’église du XIIe siècle

©Christine Lebel

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