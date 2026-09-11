Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30, Les Jardins d’Arcadie, 48 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing, Tourcoing
samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins d'Arcadie, 48 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing · Tourcoing
Informations pratiques
Visite libre de la maison bourgeoise et Conférence sur l’histoire du vin à 15h30 Samedi 19 septembre, 10h00 Les Jardins d’Arcadie, 48 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite.
Les Jardins d’Arcadie, 48 rue des Ursulines, 59200 Tourcoing 48 rue des Ursulines Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 20 01 85 83 https://jardins-arcadie.fr/residence/residence-seniors-tourcoing?utm_campaign=tourcoing1&utm_medium=organic&utm_source=google&utm_term=gmb_tourcoing1&residence_interet=85 Au fil des années, cette ancienne maison de maitre a été transformée en logements pour les religieuses de Notre Dame des Anges, puis en école avant d’être réhabilitée en résidence séniors depuis 2018.
Nous vous proposons la visite de cette belle demeure mais également une conférence sur l’histoire du vin, totalement gratuite.
©JDA
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