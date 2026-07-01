Visite libre de la Maison de l’armateur et de l’exposition « Réminiscences- Fantômes de l’esclavage », Maison de l’Armateur, Le Havre

Informations pratiques

Visite libre de la Maison de l’armateur et de l’exposition « Réminiscences- Fantômes de l’esclavage » 19 et 20 septembre Maison de l’Armateur Seine-Maritime

15 pers. max.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la Maison de l’armateur et de l’exposition « Réminiscences- Fantômes de l’esclavage ».

Inscription obligatoire

Maison de l’Armateur 3 Quai de l’Île, 76600 Le Havre, France Le Havre 76600 Saint-François Seine-Maritime Normandie 0235190985 https://www.musees-mah-lehavre.fr/musees/maison-armateur [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-musees-lehavre.fr/ »}] La Maison de l’Armateur, située dans le cœur historique de la ville du Havre, est construite vers 1790 par Paul Michel Thibault, architecte des fortifications et fontainier du Havre. Son architecture originale organise, sur cinq niveaux, vingt petites pièces rayonnant autour d’un puits de lumière central. En 1800, elle est achetée par l’armateur Martin Pierre Foäche qui confie l’achèvement de son décor à Pierre-Adrien Pâris, dessinateur des menus plaisirs du roi. En septembre 1944 la maison subit des dommages importants, elle perd une partie de sa toiture et son mur pignon. Fortement étayée et mise hors d’eau au lendemain de la guerre, elle est rachetée par la ville du Havre en 1950. Destinée à devenir un musée, elle fait l’objet d’une importante restauration, par campagnes, à partir de 1975.

Visite libre de la Maison de l’armateur et de l’exposition « Réminiscences- Fantômes de l’esclavage ».

© F.Carnuccini-F.Dugué-IMAGE