Visite libre de la Maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine · Oloron-Sainte-Marie
Informations pratiques
Visite libre de la Maison du patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Pyrénées-Atlantiques
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Archéologie, ethnographie, tableaux, musée du camp de Gurs… À la Maison du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire du territoire à travers des collections riches et variées.
Ouverture assurée par l’association Trait d’Union.
Renseignements : traitdunion.patrimoine@orange.fr /06 08 26 63 03
Maison du patrimoine 52 rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:traitdunion.patrimoine@orange.fr »}]
Archéologie, Ethnographie, Tableaux, Musée du camp de Gurs … l’histoire du territoire se découvre à la Maison du Patrimoine.
©Mairie d’Oloron Sainte-Marie
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