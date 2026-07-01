Visite libre de la Maison du patrimoine, Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Visite libre de la Maison du patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Archéologie, ethnographie, tableaux, musée du camp de Gurs… À la Maison du patrimoine, partez à la découverte de l’histoire du territoire à travers des collections riches et variées.

Ouverture assurée par l’association Trait d’Union.

Renseignements : traitdunion.patrimoine@orange.fr /06 08 26 63 03

Maison du patrimoine 52 rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « mailto:traitdunion.patrimoine@orange.fr »}]

Archéologie, Ethnographie, Tableaux, Musée du camp de Gurs … l’histoire du territoire se découvre à la Maison du Patrimoine.

©Mairie d’Oloron Sainte-Marie