Visite libre de la maison forte des Lambert, Maison forte des Lambert, Le Chambon-sur-Lignon

Informations pratiques

Visite libre de la maison forte des Lambert 19 et 20 septembre Maison forte des Lambert Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite extérieure uniquement (propriété privée)

Maison forte des Lambert Lambert 43400 Le Chambon-Sur-Lignon Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0471597156 https://www.ot-hautlignon.com/decouvrir/actualites/journees-europeennes-du-patrimoine/ Le manoir a été construit ou reconstruit en 1615, sans doute par la famille Lambert (date portée sur le linteau de porte). En 1642, Pierre Lambert, avocat au Puy, vend à Pierre Marlhens (1590-1658) sa » maitairie « . Celle-ci se compose alors d’une maison carrée couverte en lauzes, d’une grange en partie couverte en lauzes, d’une basse-cour avec une chambre pour le four et de terres attenantes. En 1653, Pierre Marlhens est nommé bailly du mandement du Chambon. En 1679, un autre Pierre Marlhens, petit-fils du précédent, est nommé châtelain du Chambon. En 1729, un escalier hors-oeuvre est accolé à la demeure (date portée sur le linteau de porte). A cette époque le manoir est la possession de Mathieu Marlhens (1673-1754). Dans la première moitié du 19e siècle les Marlhens sont encore propriétaires. A la limite des 19e et 20e siècles, les dépendances agricoles situées à l’est de la demeure sont remplacées par une maison-bloc et une remise avec four à pain. Au 20e siècle le manoir et ses dépendances sont restaurés. parking à proximité dans la zone d’activités Les Airelles

Visite extérieure uniquement (propriété privée)

© Jean Marc Vidal – Office de tourisme du Haut-Lignon