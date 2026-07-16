Visite libre de la Maison Lamourelle, Centre International de Séjour Lamourelle, Carcassonne
samedi 19 septembre 2026 · Centre International de Séjour Lamourelle · Carcassonne
Informations pratiques
Visite libre de la Maison Lamourelle 19 et 20 septembre Centre International de Séjour Lamourelle Aude
Informations : 04 68 26 00 88. Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
Prenez le temps de découvrir ce lieu haut en couleur, remarquable par son style Art nouveau, ainsi que notre centre d’accueil de groupes, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.
Centre International de Séjour Lamourelle 20 avenue Pierre Semard, 11000 Carcassonne Carcassonne 11000 Aude Occitanie 04 68 26 00 88 http://www.cis-lamourelle.org Le Centre International de Séjour Lamourelle se situe au bord du Canal du Midi, face à la bastide, dans une bâtisse de style Art nouveau entièrement restaurée à laquelle a été adjoint un bâtiment neuf pour l’hébergement.
Il propose aussi un tiers lieu culturel unique qui accueille des artistes en résidence, des expositions ainsi que l’Atelier du livre et bien d’autres activités culturelles et artistiques.
Prenez le temps de découvrir ce lieu haut en couleur, remarquable par son style Art Nouveau, et notre centre d’accueil de groupes lors des Journées européennes du patrimoine.
© PEP11
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