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Visite libre de la Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Lons-le-Saunier

samedi 19 septembre 2026 · Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) · Lons-le-Saunier

Visite libre de la Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon), Lons-le-Saunier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon)
Adresse
24 rue du Commerce, 39000 Lons-le-Saunier
Ville
39000 Lons-le-Saunier
Département
Jura
Tarif
Entrée libre

Visite libre de la Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 19 et 20 septembre Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) Jura

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’appartement dans lequel Claude-Joseph Rouget de Lisle, auteur de La Marseillaise, l’hymne national français, vit le jour en 1760.

Maison Rouget de Lisle (donation André Lançon) 24 rue du Commerce, 39000 Lons-le-Saunier Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté 03 84 47 29 16 http://www.lonslesaunier.fr Appartement natal de l’auteur de La Marseillaise, hymne national français.
À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir l’appartement dans lequel Claude-Joseph Rouget de Lisle, auteur de La Marseillaise, l’hymne national français, vit le jour en 1760.

© Maison Rouget de Lisle, donation André Lançon – Ville de Lons-le-Saunier

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